Tänavu kevadel ja varasuvel sattusid meedia tähelepanu alla avalikku korda rikkunud purjus Briti sõdurid. Tapal toimunud kaklust pidi lahutama sõjaväepolitsei. Septembri keskel Eestisse tulnud uue NATO lahingugrupi ülem kolonelleitnant Simon Worth on võtnud südameasjaks probleemide ära hoidmise ja reputatsiooni parandamise. Pühendunud ja kirge täis Worth on veendunud, et kui tema alluvatel on samasugune kirg oma töö ja õppimise vastu kui tal endal, saadakse kohalikega hästi läbi ja rikastatakse üksteise kultuuri.