"Kolmele anti ettekirjutused, mille tähtaeg ei ole saabunud, kahel toimub õppus homme Haljala kooli asendushoonetes," sõnas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raili Lanno. Tema sõnul toodi õppustest loobumise põhjuseks enamasti asjaolu, et kevadel olid õpilased distantsõppel ja õppuse korraldamine nihkus seetõttu edasi.

Aga õppustest ei loobunud mitte ainult haridusasutused. Sajad ettevõtted üle Eesti jätsid tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni õppuse tegemata, tuues põhjuseks COVID-19 piirangud. Ligi 3500 aruandekohuslasest ettevõtet ja asutust pidid 31. märtsiks esitama päästeametile tuleohutuse enesekontrolli aruande, milles küsiti muu hulgas, kas ehitises on läbi viidud õppus. Pea 10% aruande esitajatest ehk ligi 300 aruandekohuslast tunnistasid, et õppused on läbi viimata.