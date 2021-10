Kunda linnulausuja: “See on alati suur rõõm, kui lind saab terveks ja lendab minu juurest ära”

Oleg Krjukov (58) on pealtnäha nagu iga teinegi Kunda elanik. Tal on kena kodu, armastav abikaasa, kolm tublit last. Selle kõige taustaks on aga mehe kirg lindude vastu, mis sai alguse juba pisikese põnnina. Elu jooksul on ta aidanud sadu linde.