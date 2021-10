Krooni Selveri juhataja Helgi Aver rääkis eile lõuna ajal, et pühapäevast intsidenti ta ise ei näinud, vaid on sellest kaupluse töötajatelt kuulnud. “Tean, et oli rüseluseks läinud,” sõnas Aver ja lisas, et tema teada oli olukorda aidanud lahendada ka Kroonikeskuse turvatöötaja. Et tegemist oli turvalisusega seotud intsidendiga, ei anna kaupluse töötajad Averi sõnul selle kohta infot. Kaupluse juhataja soovitas pöörduda turvafirma poole.