Spetsialist selgitab vaimse abi pakkujate erinevusi ja võimalusi

“Psühhiaater on ikkagi arst, kes paneb diagnoosi ja määrab ravi,” ütles Rosental ja lisas, et psühholoog tegutseb pigem nõustajana, kes aitab kliendil probleeme lahti mõtestada. Psühholoog teeb koos kliendiga selgeks tema ressursid, mida ära kasutada, ja kuidas ta edasi liikuda saab. Psühholoog oskab hinnata, kas kliendil ongi juba psühhiaatri või perearsti abi vaja.

“Kui depressiooni sümptomid on kestnud pikemat aega, siis peab kindlasti suunama psühhiaatri juurde või perearsti poole,” sõnas Rosental. Ta selgitas, et perearstid saavad samuti ravimeid välja kirjutada, ja lisas, et praegu on psühhiaatrite vastuvõtuajad väga täis. Kogenud spetsialist rääkis, et enamasti otsitakse kõigepealt abi psühholoogilt ja psühhiaatri poole natuke peljatakse pöörduda.