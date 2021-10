Mänguteraapia aitab lastel oma tunnetes selgusele jõuda

Väike ruum on nagu mänguparadiis. Seal leidub igasuguseid lelusid, joonistamise ja meisterdamise vahendeid, suur nukumaja ja koguni pisike liivakast. Mänguterapeut Gerli Mägi istub vestluse ajal põrandal rätsepaistes ja tundub, et see ongi tema tavapärane tööasend selles ruumis. “Emotsioonide väljendamine on hea, aga kuidas seda teha nii, et kedagi teist ei kahjusta, seda me siin õpime,” rääkis noor naine.