Lääne-Virumaal tuvastati sigade Aafrika katk

Oktoobri alguses tuvastati SAK viirus Võrumaal kahel ja Lääne-Virumaal ühel metsseal. "Antud leiud näitavad, et SAK viirus levib metssigade populatsioonis nii Lõuna-Eestis kui ka Põhja-Eestis, ning selline olukord on suureks ohuks meie seakasvatuse ettevõtetele. Selleks et vähendada haiguse leviku riski metsast seafarmidesse, on väga oluline vähendada metssigade arvukust ja järgida jahipidamisel bioturvameetmeid," rääkis Kalda. Seakasvatajad peavad samuti olema järjekindlad ja hoolsad bioturvalisuse meetmete rakendamisel.