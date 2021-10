Valitsus ei ole uute piirangute kehtestamises kokkuleppele jõudnud

Kallase sõnul nõustub Valitsus, et vaktsineerimise toetamiseks on vaja juurde luua "positiivseid stiimuleid". Arutluse all on muuseas perearstidele täiendavate preemiate maksmine, mingi verstaposti saavutamisel - näiteks 80-protsendiline vaktsineerimine nimistus. Samuti on arutluse all omavalitsuste premeerimine.