Kunda tuumaelektrijaama sünd sõltub Eesti valitsuse otsusest

Eelmise aasta 16. septembril pöördus Eestis tuumaelektrijaama projekti eestvedav Fermi Energia Viru-Nigula vallavalitsuse poole, et saada hoonestusõigus vallale kuuluvale 105,8-hektarisele Madala kinnistule. Eesmärgina nimetati soovi rajada kinnistule väikese moodulreaktoriga elektrijaam.

Miks ikkagi Kunda? “Fermi Energia on 2019–2020 teostatud analüüside ja ekspertide hinnangute põhjal Kunda piirkonna geoloogia, Kunda lainehüdroloogia, looduskaitsepiirangute, tööstusliku pärandi ja muude parameetrite osas saanud piisava kindluse, et antud piirkond on tõenäoliselt sobiv väikese moodulreaktori arendamise kaalumiseks,” teatas ettevõte.