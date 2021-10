Toimub esimene rahvusvaheline Arvo Pärdile pühendatud teaduskonverents

Aasta võrra edasi lükkunud konverents on pühendatud Arvo Pärdi 85. sünnipäevale ning selle eesmärk on elavdada tema loomingu uurimist ja lahtimõtestamist. Õpetlased Euroopast, Ameerika ühendriikidest ja Austraaliast otsivad uusi vaatenurki Pärdi heliteoste tekstianalüüsile, avavad selle teoloogilisi ja kultuurilisi taustu ning mõtestavad tema loominguprotsessi eripära.

Konverentsi ettekandjate hulgas on tunnustatud Pärdi-uurijad, monograafiate või publikatsioonide autorid Peter J. Schmelz, Leopold Brauneiss, Peter C. Bouteneff, Jeffers Engelhardt, Kevin C. Karnes, Andreas Waczkat, Chris May ning Toomas Siitan ja Mart Humal, Tauri Tölpt ja ikoonimaalija, diakon Nikita Andrejev.