Maarja-Liis Orgmets, kes on oma südameasjaks võtnud nägemispuudega noorte heaolusse panustamise, ütles, et pimedaid ajab sõna "vaatama" pigem naerma. "Arvatakse, et nägemispuue ja vaatamisega seotud sõnad on pimedatele tundlik teema, aga tegelikult ei pea kartma sellest rääkimist. Ma vaatan telekat vahel ainult kuulates, aga ma ei hakka ju ütlema, et ma kuulan telekat, see tundub ebaloomulik," kõneles ta.