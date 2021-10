"Haigla on meditsiiniasutus ja meie ülesanne pole tegeleda kinnisvaraga," põhjendas Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev otsust polikliinik maha müüa. "Me ise kasutame seal praegu kahte ruumi ja röntgenikabinetti. Ülejäänud pindadel tegutsevad rentnikud, kes küll on meditsiini valdkonnaga seotud."