Iga inimene on oma kodu õnne ja turvalisuse sepp

Päästeamet teeb igal aastal koostööd omavalitsustega, et kodudes ringkäike ja tuleohutusnõustamist korraldada. Sellest hoolimata ei ole võimalik kõigile infot õigel ajal jagada, samuti on neid, kellega on küll räägitud, kuid kes lihtsalt ei hooli enda ega lähikondsete elust. Märkamata pisidetailid võivad kaasa tuua vara hävimise või halvemal juhul eluküünla kustumise.