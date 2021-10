Pooletunnise ringkäigu järel Rakvere kesklinnas on mul nüüd pool kilo suhkrut, linnapeakandidaadi pildiga kõrvitsakompott, mõõdulint, sinine õhupall, hulk pastakaid, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, helkurid, kaks toosi tikke, maiustusi ja mitu sellist vidinat, mille otstarvet ma hetkel öelda ei oska. Kahju, et kartulid otsa said.