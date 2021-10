"Üks meie valla elanik, vanem härra, teadis väga täpselt, kelle poolt ta tahab hääletada," meenutas valimiskomisjoni liige Krista Kirsimäe. "Paraku kandideerib see inimene Tapa vallas. Selgitasime vanahärrale, et teise valla kandidaatide poolt hääletada ei saa. Härra oli pettunud, ja tema pettumus suurenes veelgi, kui kuulis, et ka see erakond, millesse tema eelistus kuulub, oma nimekirjaga Kadrina vallas ei kandideeri."