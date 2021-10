Valimised Tapal: esimese kaheteist minutiga kaheksa hääletajat

"Mis tunne on? Tavaline. Täidan oma kohustust ja lähen valin ära," ütles 57-aastane Airi Vainola, ameti poolest spordikeskuse administraator.

Miks otsustas ta e-hääle asemel anda paberhääle? "Kindlam värk on. Ma ei ole üldse arvutiinimene, mulle ei meeldi see e-häälte värk. Arvuti on kodus olemas küll, teatud asjad pead ju arvutiga tegema," arvas Airi.