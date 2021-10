Tapal jaemüügiga tegelev 29-aastane Kadi Kalamees tunnistas, et käis valimas esimest korda. Miks, seda ei teadnud ta isegi. "Ma ei oska vastata sellele küsimusele. Nüüd tundub, et on vaja oma hääl anda," ütles ta Virumaa Teatajale.