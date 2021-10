Isamaa sai Rakvere linnavolikogusse üheksa mandaati (esialgu veel mitteametlikud andmed) ja keskerakond neli. Kuna Rakvere volikogus on 21 kohta, piisab neist mandaatidest koalitsiooni sõlmimiseks. Senised koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid jäeti kõnelustest kõrvale.

Isamaa esindaja Marko Pomerants ütles, et koalitsioonilepingu kirjutasid kokku tema koos keskerakondlase Laur Kaljuveega. "Meil on sündinud koalitsioonilepingu eelvariant," lausus Pomerants. "Isamaa saab volikogu esimehe ja kahe abilinnapea ametikoha, keskerakonnale jääb linnapea ja volikogu aseesimehe koht. Valitsemisprogrammis on mõlema erakonna peamised lubadused sees."