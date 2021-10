Rakveres muutuski mandaatide jaotus, valimisliidu esindaja pääseb volikokku

Rakvere poliitikud läksid öösel magama teadmisega, et Isamaa on saanud linnavolikogusse üheksa mandaati, kuid jätkuvalt püsis teadmatus, mis saab pärast väljaspool elukohajärgset ringkonda hääletanute pabersedeliga antud häälte lisandumist. Öösel need hääled loeti ja lisati tabelisse ning selgus, et valimisliit Rakvere Heaks saab siiski ühe mandaadi ja Isamaa lõppsaagiks jääb kaheksa mandaati.