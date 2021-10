Politseile möödusid valimised rahulikult

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi ütles, et valimiseelsel perioodil ja valimispäeval sai politsei teateid ja vihjeid võimalikest rikkumistest. "Näeme, et inimestel on valimiste aususe ja eetilisuse osas kõrged ootused ning igasugune ebaaus käitumine selle juures riivab inimeste õiglustunnet ning sellest antakse politseile teada," sõnas maakonna politseijuht.

Valimispäeval oli politsei väljas täiendavate patrullidega. "Saame öelda, et avaliku korra vaates oli valimisjaoskondade juures rahulik, inimesed said segamatult oma hääle anda," jätkas Satsi. "Küll aga oleme möödunud nädala jooksul saanud mõned vihjeid selle kohta, et inimestele pakuti kindla kandidaadi poolt hääletamise eest raha või on valijaid üritatud muul viisil mõjutada." Satsi kinnitusel suhtub politsei sellistesse teadetesse tõsiselt ja kontrollib kõiki vihjeid. "Õnneks ei ole me siiani jõudnud ühegi menetluseni," lisas ta.