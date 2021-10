Aktsiaseltsi Rakvere Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev kõneles, et esimene koroonaviirusega nakatunud patsient tuli tänavu sügisel haiglasse 13. oktoobril. Vahepeal oli koroonapositiivseid patsiente haiglas seitse, praegu on viis. Kõik haiglas viibivad koroonapatsiendid on eakad inimesed ja keegi neist ei vaja intensiivravi. Täna öösel suri üks COVID-19-sse nakatunud multimorbiidne ehk mitme samaaegse haigusega eakas patsient.