"Meil on probleem haiglavõrguga, haiglates on aina rohkem inimesi," põhjendas Kallas, lisades, et enamus haiglasse sattunutest on vaktsineerimata.

Uue meetmena otsustas valitsus, et nendesse kohtadesse, kus seni pääses negatiivse testiga, COVID-tõendiga või läbipõdemise tõendiga, alates esmaspäevast, 25. oktoobrist enam vaid negatiivse tõendiga ei pääse ja nii saab see olema vähemalt 10. jaanuarini.

Nendes kohtades, kus peab olema viirustõendite kontroll, on tungiv soovitus kanda maski.

Koolides ja huvihariduses muutub testimise kord ehk kõik lähikontaktsed õpilased peavad jääma koju seniks, kuni neile on tehtud PCR test ja see on negatiivne.

Vaktsineerimise kiirendamiseks tõstab riik süsti hinga, et see motiveeriks vaktsineerijaid. Samuti motiveerib riik perearstikeskuseid ja omavalitsusi, et vaktsineeritute hõlmatust tõsta.