"Rajasime siia päevakeskuse juba 2003. aastal ning tegutsesime alguses hoone esimesel korrusel kahes ruumis. Projektide ja Rakvere linna poolse rahastuse toel on hoonet aastate jooksul järk-järgult renoveeritud. Viimase etapina ootasime aasta jagu ülakorruse remonti ja nüüd sai seegi lõpuks valmis," rääkis Mairi Leemets. "Aga hoolimata sellest, millistes materiaalsetes tingimustes me oleme olnud, on siin alati olnud hästi soe ja sõbralik õhkkond, siia on hästi tore olnud tulla nii minul kolleegina kui ka klientidel," lisas ta.