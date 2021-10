Negatiivsest testist esmaspäevast enam ei piisa

Uue meetmena otsustas valitsus, et nendesse kohtadesse, kuhu seni pääses negatiivse testitulemusega, COVID-tõendiga või läbipõdemise tõendiga, alates esmaspäevast, 25. oktoobrist enam üksnes negatiivset testitulemust kinnitava tõendiga ei pääse ja nii on see vähemalt 10. jaanuarini. Nendes kohtades, kus peab olema viirustõendite kontroll, on tungiv soovitus kanda maski.

Koolides ja huvihariduse valdkonnas muutub testimise kord ehk kõik lähikontaktsed õpilased peavad jääma koju seniks, kuni neile on tehtud PCR-test ja see on negatiivne.

Vaktsineerimise kiirendamiseks tõstab riik süsti eest makstavat tasu, et see motiveeriks vaktsineerijaid. Samuti motiveerib riik perearstikeskuseid ja omavalitsusi, et vaktsineeritute osakaalu tõsta. Ühtlasi saab terviseamet loa sulgeda need asutused, mis piirangureeglitest kinni ei pea.