Haigla õendusabi palatitesse tuleb koroonaosakond

Aktsiaseltsi Rakvere Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev kõneles, et 29. oktoobriks peab haigla tagama 18 voodikohta koroonapatsientide raviks. Esmaspäeval ja teisipäeval arutati põhiküsimusi: mida sulgeda, mida avada ja mille arvelt personal tagada? Eile tehti teatavaks, et katkestatakse iseseisva statsionaarse õendusabi patsientide vastuvõtt haiglasse. “Meie COVID-i osakond läheb õendusabi palatitesse. Selle tõttu vähendame voodikohti õendusabi jaoks,” selgitas Suurkaev. Peagi vähendatakse ka plaanilist kirurgilist ravi. “Püüame jätta plaanilist tööd päevaravi patsientide ulatuses,” sõnas haiglajuht. See tähendab, et päeva ajal tehakse lõikus ära ja patsient saab õhtuks koju.

Rakvere haiglal on kaks operatsioonituba ja kaks operatsioonimeeskonda. Üks meeskond rakendatakse tööle mujal, sest nakkuspalatite juurde on tarvis leida personali. Suurkaev sõnas, et olukord on kaardistamisel ja kontaktid on loodud. “Püüame inimeste valikuid realiseerida nii, et mõlemad pooled oleks rahul,” selgitas Suurkaev. Ta lisas, et maja sees liigutatakse põhipersonali ja tühjade kohtade täitmiseks kasutatakse abijõudu. Varem on abi saadud Kaitseliidu parameedikutelt ja Punasest Ristist.