Kellel on kodus Valli Lember-Bogatkina teoseid? Teeme aknanäituse!

Näitus “Meie pere Valli” plaanitakse teha rakverlaste ja läänevirulaste kodudes olevatest Valli Lember-Bogatkina maalidest. Selleks oodatakse, et inimesed tooksid näitusele tema teoseid oma koduseintelt. “See on nii-öelda tänavanäitus Pika ja Parkali tänava (vaate)akendel, korralikult valgustatud, et saaks jalutades ka pimedal ajal töid nautida,” selgitas Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim.