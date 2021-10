Tühjad autoplatsid ehk Segu paanikast ja üleilmsest kriisist

Ülemaailmsel autoturul valitseb kummaline seis – nõudlus on suur, pakkumine pärsitud. Nagu kaubakriisiga ikka, paisutavad seda teadmatus, paanika ja impulsiivne kokkuostmine. Laia maailma hoovused on jõudnud ka Lääne-Virumaale, nii et siingi on kasutatud autode müügiplatsid tühjenenud.