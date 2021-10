Noored töötavad mitu tundi nädalas ja ütlevad, et klienditeenindus on endiselt alatasustatud. 17-aastane Kärt-Carmen Konsa, kes on teinud mitut tööd, rääkis, et jõudis klienditeenindusvaldkonda tagasi augustis. Ta peab oluliseks edaspidiseks kogemuste saamist.

“Mulle tegelikult meeldib klienditeenindus,” lausus Konsa ja selgitas, et otsustas kooli kõrvalt töötada, sest kasulik on omada enda teenitud vaba raha – see võimaldab osta soovitud asju. “Teadmine, et sul on raha, et osta tossud, mis sulle väga meeldivad, isegi kui sul ei ole neid vaja, on hea, sest sul on raha nende jaoks,” rääkis Konsa, kes soovib teenitud tasu eest ette võta reisi kas Eestis või välismaale. Praegu paneb Konsa suurema osa teenitud tulust kõrvale.