Neljapäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Enamasti on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub edelatuul 6–12, puhanguti 18, saartel ja läänerannikul kuni 15, puhanguti kuni 21 m/s, hommikul tuul nõrgeneb. Sooja on 8–13 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 6–11, puhanguti 17 m/s, hommikul tuul veidi nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,8–2 meetrit. Sajab tihedat vihma, hommikupoole ööd sadu hõreneb. Nähtavus on mõõdukas kuni halb. Sooja on 8–10 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja Edela-Eestisse jõuab tihe sajuala, mis õhtul üle mandri laieneb. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 5–10, puhanguti 15, hommikupoolikul rannikul kuni 18 m/s, õhtul tugevneb see taas 8–12, puhanguti 18, Liivi lahe ümbruses kuni 23 m/s. Sooja on 11–15 kraadi.