Omanimelise jaeketi omanik Oleg Gross ei varjanudki, et otsus tuleneb peagi Eestisse siseneva jaeketi Lidl palgapakkumisest. "Kui me täna töötajate palka ei tõsta, siis me jääme edaspidi väga keerulisse olukorda," lausus ta. "Kokkuvõttes läheks see veel kallimaks kui praegune kiire reageerimine konkurendi tegevusele. Lidli sisenemine Eestisse pingestab kindlasti tööjõuturgu."