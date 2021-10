Noortele, kes ei õpi ega tööta, pakutakse asjakohast abi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) projektijuht-koordineerija Sirli Kapper selgitas, et sõna NEET tuleneb ingliskeelsest väljendist not in education, employment or training, mis eesti keeles tähendabki – ei õpi ega tööta. Just niisuguseid noori soovitakse toetada ja suurenda nende võimalusi, kui VIROL hakkab ellu viima maakondlikku projekti “Lääne-Virumaa NEET-noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu”. Projekt on mõeldud 16–26-aastastele noortele.