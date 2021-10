Juhtkiri: petturid püüavad hooletuid

Võibolla ei tasuks igal võimalusel uhkustada, et mina küll ajalehte ei loe ja uudiseid ei kuula ega vaata. On see ikka hea mõte? Äkki oleks informeeritus ebameeldivusest päästnud? Igatahes on Lydia Koidula 1872. aastal kirjutatud näidend “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”, kus iseenese tarkust pilatakse, asjakohane tänini.