Väike vaikne elektrijutt

Kui televiisorist öeldakse, et minge metsa, siis ma teen kohe ukse lahti ja lähen. Enne kui aru saan, et ma ju elangi metsas. Pole eriti kuskile minna. Aga kuulekas. Eks ole. No vot. Ja televiisorist on aastaid öeldud, et elektrit peab kokku hoidma. Ei tohi lasta voolata. Ma käingi pimedas kempsus ja järgin muul moel režiimi. Viimati oli vist Ratas, kes jälle ütles. Paar aastat tagasi. Ma ei osanud enam kuskilt kokku hoida. Aga kuna pendeldan maa ja linna vahel, siis hakkasin linnast lahkudes elektrit välja lülitama. Varem ei lülitanud. Nüüd lülitasin. Välja.