Rakveres tegutsev hobiornitoloog Sven Hõbemägi ütles, et 2023. aasta lind võiks olla pöialpoiss.

“Nad on väikesed ja tublid nagu eestlased. Eesti on ka väike ja saaks sellega paralleeli tõmmata,” rääkis linnuhuviline kolm kuni viis grammi kaaluvaist isendeist. Hõbemägi ütles, et karmid talved ei morjenda Euroopa kõige väiksemaid linde ja nad jäävad siin päris hästi ellu.