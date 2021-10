Tapa algkooli hoonest saab avatud koolimaja(?)

Tapa vana algkooli hoone näeb välja nagu tondiloss. Kohati puudub katus, akende asemel on plangud ja saepuruplaadid. FOTO: Andres Tohver

Nooruse tänav 1 paiknev Tapa vana algkooli hoone on kolm aastakümmet tühjana seisnud. Kaheksa aasta eest koostati projekt, et see lammutada ja asemele rajada parkla. Nüüd soovitakse hoone ümber kujundada kultuurikeskuseks ehk Tapa avatud koolimajaks.