"Me oleme seda teinud üsna vähe, see on olnud teadlik valik, sest muutus ei saa olla järsk ja seda tuleb vaadata ka vastavalt olukorrale. Täna on olukord halb ja halvenemas, haiglad on täis patsiente, tavaline ravi on takistatud, seetõttu ka meie töötaktika muutub," rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher.