Poliitikud on oma sõna peremehed: tahavad, annavad sõna, tahavad, võtavad selle tagasi. Valimiseelsel esinumbrite debatil jäi kõlama, et Rakverele piisab kahest abilinnapeast. Koalitsioonilepingu allkirjastamisel aga selgus, et abilinnapäid võetakse ametisse ikkagi kolm.