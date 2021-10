Öösel tormiks paisuv tuul võib tekitada elektrikatkestusi

Tormihoiatuse järgi tugevneb neljapäeva õhtul ja eeloleval ööl edela- ja läänetuul puhanguti 20, saartel ja rannikul 15, puhanguti 25 meetrile sekundis, hommikuks on Soome lahe ääres oodata puhanguid kuni 28 meetrit sekundis, teatas päästeamet. Reede päeval püsib tuul tugevana.

"Suvesoojus on veel kõigil värskelt meeles, kuid sügis on endale tavapäraselt kaasa toonud ka esimese tormi. Päikeselistest päevadest aeda seisma jäänud batuudid, grillid, aiamööbli ja muud lahtised esemed tuleb nüüd kiirelt kinnitada või ohutusse paika viia, et hommikul ei oleks ebameeldivaid üllatusi," ütles päästeameti riigi vastutav korrapidaja Indrek Ints.