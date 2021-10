Hea mees, kes lubabki

Aga kui valimiskampaania ajal poliitikuid uskuda, siis piltlikult öeldes tulevad Rakvere tissimägede asemele suured pudrumäed ja Soolikaoja asemel hakkab voolama piimajõgi. Nii et elu läheb aina ilusamaks ja kõik saavad õnnelikuks.

Ainus viga on see, et ega siis vaene pensionär sinna pudrumäe juurde oma kausikesega niisama lihtsalt ei pääse. Aga kes sinna pääsevad, saavad veel rikkamaks, ega siis raha siit maailmast ära ei ole kadunud.