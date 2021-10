Kain Kivissaar: “Me ei taha klubisse inimesi, kes tekitavad probleeme ja halvendavad mainet”

Nüüdseks on Rain Kivissaare eest­veetavast Rakvere Streetist kasvanud välja ametlik klubi. Lisaks sellele on kogukond moodustanud Facebooki grupi, kuhu on oodatud isegi need, kellel veel sõidukit pole. Rakvere Street propageerib liiklusohutust ning selle tarbeks on korraldatud üritusi ja aktsioone. Detsembris saab motoinimeste kogukond viieaastaseks.