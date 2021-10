Meie maakonna krossimees Gert Gordejev, kes paarilise Kaspars Stupelisega on sellel hooajal pidanud igasugu ebaõnne taluma – küll üks vigane ja teine tõbine –, oli mõlemal etapil stardis. Tundub, et tänavusel hooajal on meie meeste tase esikümne piirimail kõikunud.