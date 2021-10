Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul ei pruugi inimeste elu- ja töökoht ning teenuste tarbimise koht enam ainult ühe omavalitsusega piirduda. Seetõttu tuleb luua paindlikumaid lahendusi. "Elanikkonna vananemine ja ühiskonna suurem tähelepanu erivajadustega inimestele toob kaasa üha kasvava vajaduse mitmekesiste sotsiaalteenuste järele," rõhutas Hõbemägi ja lisas, et sotsiaalteenuste pakkumise võimekus võib omavalitsuse suurusest ja finantsilisest võimekusest johtuvalt suuresti varieeruda. "Sotsiaalhoolekandeteenuste ühetaolise kättesaadavuse tagamine maakonnas on väljakutseks, mille lahenduseks on omavalitsuste tihedam koostöö ja maakonnaülesed teenused,“ märkis ta.