Bigbanki Eesti juhi sõnul maksti septembris Bigbankile tarbimislaenusid tagasi tavapärasest neli miljonit eurot rohkem. "See on täiesti õige käitumine, sest rahaliselt on igati mõistlik maksta kallimad laenud kiiremini tagasi ja seda paljud inimesed pensionirahaga ka tegid,“ ütles Jonna ​Pechter, kelle sõnul laekus ka neid laene, mille tagasimaksmine oli varem venima jäänud, aga neid oli tagastuste kogumahust vähem kui üks kümnendik.