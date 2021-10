Nädala alguses teatas peaminister Kaja Kallas, et alates esmaspäevast, 25. oktoobrist kuni 10. jaanuarini kehtivad uuendatud ajutised piirangud. Olulisim punkt puudutab kiirteste – enam ei taga kohapeal tehtud negatiivne koroonaproov isikule pääsu restorani, klubisse, meelelahutus-, spordi- või majutusasutusse. Kallas viitas ka sellele, et terviseamet saab voli sulgeda ettevõtted, kel on kohustus koroonatõendit küsida, kuid kes ei tee seda.