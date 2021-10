Hiljuti alanud ajujahihooaeg nõuab tähelepanelikkust ka liiklejailt

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak juhtis tähelepanu asjaolule, et jaht ei ole ainult hobi ja mõnus ajaveetmine – see on pigem kohustus. “Metssigade arvukus tuleb hoida minimaalne sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks,” selgitas Villak metsseajahi vajalikkust.