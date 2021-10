Kui palju tellimata materjali maandub kahe kuuga postkasti

Kahe kuu jooksul saabus postkasti 26 reklaamlehte, millest vaid kuus on kergesti taaskasutatavad. Ülejäänud 20 tuleb viia paberi ja kartongi kogumiskasti või jäätmejaama. FOTO: Ain Liiva

Valimiste eel kurtis mu apoliitiline Rakvere linna piiril elav sugulane, et propagandat hakkab sisse lendama nii uksest kui ka aknast. Tema postkastil pole kleepsu “Ma ei soovi reklaami”. Soovitasin tal sel perioodil (17. august kuni 17. oktoober) postkasti mitte tühjendada, et saaksin teha eksperimendi. Praeguseks on valimistulemused teada ja aeg vaadata, mis tema postkasti maandus.