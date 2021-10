Politsei- ja piirivalveametis (PPA) tehtud riskianalüüsist selgus, et kõikidel PPA haldusalasse kuuluvatel töödel on koroonaviirusega nakatumise risk suur või väga suur ja neid riske maandab inimeste vaktsineerimine. Seetõttu on töötajatel vaja end vaktsineerida lasta.