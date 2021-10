Nädala kaja: maailma suurim kommunikatsioonikriis

See, mis praegu toimub, on maailma ajaloo ilmselt kõige suurem kommunikatsioonikriis. Absoluutselt igal tasandil. Meditsiinis, ajakirjanduses, sotsiaalmeedias, koolides, tööl, poes ja tänaval. Ilmselt on see jõudnud koduseinte vahelegi. Infot pritsib igast aknast ja kanalist kiiremini, kui seda läbi töötada jõuab, üks teade on asjakohane, teine lausa tervisele ohtlik. Lihtsas keeles öeldult on praeguses koroonakriisis infobardakk.