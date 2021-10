Valimisplakatid satuvad auto alla ja puuriita

Valimisplakatid trükitakse tavaliselt PVC-materjalile ehk tehislikult loodud plastmassile, kui väga üldsõnaliselt väljenduda. Looduses see materjal ei lagune ja selle tavalisel, mittetäielikul põlemisel tekivad mürgised ühendid. Niisiis on tegemist keskkonnaohtliku materjaliga. Seega: mis saab rohketest valimisplakatitest pärast seda, kui need on maha võetud?

Selgub, et plakateid otse prügimäele ei viida, vaid nende järele on hoopis järjekord. “Võistluste boksis peab auto all olema vedelikukindel materjal,” rääkis Valgamaalt pärit bagisõitja. “Nõue on täiesti arusaadav – nii peab olema, et igasugused määrde- ja kütteained ei satuks loodusesse. Aga iga asi maksab midagi ja meil neid katteid ikka kulub. Ma pean nüüd ainult mõtlema, kas panen poliitiku näoga vastu maad või minu bagi põhja vaatama,” lisas ta muiates.