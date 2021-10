Kuulutus ei jäänud kauaks kasutult rippuma. Soovijaid on olnud väga palju. Ent seni on koht tühi, sest sobivat inimest pole leitud, ja põhjused on ikka ja jälle samad: oskusi ei ole ja palgasoov on täiesti ebarealistlik. Kahe prooviajale kutsutud inimesega juhtus aga nii, et mõlemad pidasid töötempot ülemäära kiireks ning eelistasid langeda tagasi töötu staatusesse.